"Укренерго": До середини березня відключень світла не буде, - ВІДЕО

Будь-яких відключень можна буде уникнути і після 15 березня, в разі, якщо не тільки підприємства, а й населення зможе обмежити споживання електроенергії в денно-вечірній час на 10%

Енергосистема України в умовах надзвичайного стану до 15-20 березня зможе стабільно працювати без відключень електроенергії споживачам.

"Можемо гарантувати, що при поточному режимі і температурах, які зараз є, до 15-20 березня ніхто не відчує на собі конкретних результатів цього надзвичайного стану", – заявив т.в.о. директора "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук у спеціальному відеозверненні з роз'ясненнями, оприлюдненому в четвер.

Ковальчук пояснив, що відстежувати динаміку споживання Україною вугілля можна на сайті Мінпаливенерго та компанії "Укренерго".

Станом на зараз запас антрацитового вугілля на складах великих електростанцій становить понад 800 тисяч тонн, ще більше 100 тисяч тонн – на складах ТЕЦ.

"Цей об'єм в умовах надзвичайного стану означає, що енергосистема Ураїни зможе понад 40 днів пропрацювати в сталому режимі "без якихось знакових подій, які би кінцеві споживачі могли відчути", – зазначив Ковальчук.

"Віялових відключень не буде в принципі. Будуть застосовуватися графіки погодинного відключення і то лише в крайньому випадку", – також заявив т.в.о. директора "НЕК "Укренерго".

За словами Ковальчука, будь-яких відключень можна буде уникнути і після 15 березня, в разі, якщо не тільки підприємства, а й населення зможе обмежити споживання електроенергії в денно-вечірній час на 10%.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.