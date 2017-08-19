"Укроборонпром" продав єдиний завод по ремонту інженерно-саперної техніки, - Чорновол

Профільне держпідприємство "Ніжинський завод по ремонту інженерної техніки" призупинило свою роботу в зв'язку з тим, що півроку тому завод був проданий через заборгованість в 11 млн. грн.

"Військові інженери мені скаржилися, що жоден рід військ не опинився в такій скруті, як вони. Що жодна одиниця в лінійці техніки в Україні не виробляється, все що на фронті - спадок Радянського Союзу. І цей спадок постійно потребує ремонту, але ремонт - кустарний, тому що профільне держпідприємство "Ніжинський завод по ремонту інженерної техніки" не працює в зв'язку з тим, що півроку тому завод проданий з молотка. Повторю - півроку. Не до війни, не в часи Януковича, а в цьому році. Хоча все там було, і цехи і обладнання. І боргів бюджету Міноборони як кіт наплакав - лише 11 млн.грн. зовсім не та сума, щоб закрити завод", - написала у своєму блозі народний депутат Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.

"Процедура банкрутства була запущена в 2012 році, а в 2017 вона була завершена знищенням заводу як такого. Адже в цьому році на аукціоні був якраз реалізований найбільш "живий" шматок заводу, головний цех з усім обладнанням взагалі за смішні 1.8 млн.грн. А без нього заводу фактично немає. Зате роботи по ремонту інженерної техніки ведуться тут же в Ніжині, відразу за парканом заводу на території військової інженерної частини. Тут робиться все те, що повинно робитися на заводі, але без наявності заводського обладнання, фактично в кустарних умовах. В військовій частині "викручуються" як можуть, 260 одиниць техніки відремонтовано в минулому році. Але, це повний дебілізм - робити ремонт в гаражі з домкратом, якщо поруч спеціалізовані цехи заводу", - зазначила нардеп.

"А все тому, що військова частина відноситься до Міноборони, а завод - "Укроборонпрому". Кожен зайнятий своїм: військові - ремонтують, а "Укроборонпром" - розбазарює. Я не можу ніяк зрозуміти, як можна було розтринькати єдиний завод по ремонту інженерної техніки в Україні. Як так можна було витягнути, що не запустити підприємство, у якого кредиторської заборгованості смішні - 11 млн. грн? Зате "Укроборонпром" зараз хоче півтора мільярда грн. з бюджету на будівництво нового патронного заводу. І це при тому, що кількість патронів на складах у нас обчислюється в мільярдах, а в найближчі роки ми точно не збираємося воювати ні з Індією, ні з Китаєм", - додала Чорновіл.

"Куди більш актуальним питанням є ремонт інженерної техніки. Якої не вистачає, яка постійно завантажена в зоні АТО, яка давно потребує відновлення. Як в таких умовах "Укроборонпром" міг втратити завод за смішну заборгованість в 11 млн. грн. На противагу 1.5 млрд ., які хоч завтра "Укроборонпром" готовий витратити на патронний завод? Якщо все називати своїми словами: це безгосподарність, корупція, зрада. До речі, купив з молотка завод такий собі Дмитро Пляцук, помічник екс-депутата регіонала Сівковича, заступника міністра оборони Саламатіна - одіозного міністра часів Януковича, що пустив Збройні сили під ніж. Саме за часів керівництва Міноборони Саламатіна і була запущена процедура банкрутства заводу, в інтересах свого заступника. А зараз по-суті завершена", - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, що за результатами перевірок на ДК "Укроборонпром" Державна аудиторська служба виявила факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень.