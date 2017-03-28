Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Укрпошта" планує привести в Україну Amazon

Теоретично це можна зробити до кінця 2017 року
ДП "Укрпошта" планує привести в Україну Amazon вже до кінця 2017 року.
"Укрпошта" планує привести в Україну Amazon Фото: соцемережі

Про це повідомив генеральний директор ДП "Укрпошта" Ігор Смілянський в ефірі "5-го каналу", передає Укрінформ.

"Зараз ми дуже хочемо завести Amazon в нашу країну. Зараз ми працюємо з нашими партнерами, тому що це міжнародний поштовий обіг, це вимагає деякий час. Логістично ми готові, але це міжнародні угоди і в цьому випадку ми маємо працювати з американською поштою - це великий монополіст, і вони не надто швидко рухаються. Решта - це співпраця з нашими митними органами, митниця повинна збільшити штат, щоб пропускати ці товари", - сказав Смілянський.

ЧИТАЙТЕ: Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За його словами, залучити Amazon можна вже до кінця 2017 року.

"Але обіцяти не буду, тому що не впевнений", - додав директор ДП "Укрпошта".

24 березня набуло чинності підвищення тарифів ПАТ "Укрпошта" на універсальні поштові послуги в середньому на 49,4%. Крім універсальних послуг, подорожчали також і ряд інших послуг "Укрпошти" - пересилання бандеролей, посилок з оголошеною цінністю, SMS про вручення посилок та інші.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2017 06:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.