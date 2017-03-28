Теоретично це можна зробити до кінця 2017 року

ДП "Укрпошта" планує привести в Україну Amazon вже до кінця 2017 року.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Укрпошта" Ігор Смілянський в ефірі "5-го каналу", передає Укрінформ.

"Зараз ми дуже хочемо завести Amazon в нашу країну. Зараз ми працюємо з нашими партнерами, тому що це міжнародний поштовий обіг, це вимагає деякий час. Логістично ми готові, але це міжнародні угоди і в цьому випадку ми маємо працювати з американською поштою - це великий монополіст, і вони не надто швидко рухаються. Решта - це співпраця з нашими митними органами, митниця повинна збільшити штат, щоб пропускати ці товари", - сказав Смілянський.

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За його словами, залучити Amazon можна вже до кінця 2017 року.

"Але обіцяти не буду, тому що не впевнений", - додав директор ДП "Укрпошта".

24 березня набуло чинності підвищення тарифів ПАТ "Укрпошта" на універсальні поштові послуги в середньому на 49,4%. Крім універсальних послуг, подорожчали також і ряд інших послуг "Укрпошти" - пересилання бандеролей, посилок з оголошеною цінністю, SMS про вручення посилок та інші.