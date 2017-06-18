"Укрпошта" запровадила послугу доставки SmartBox з єдиним тарифом

Послуга стане у пригоді тим, хто займається електронною комерцією, продає онлайн та часто надсилає товари поштою

З 16 червня в тестовому режимі "Укрпошта" запустила спеціально розроблену для сегменту малого та середнього бізнесу послугу "Укрпошта SmartBox".

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрпошти".

Послуга стане у пригоді тим, хто займається електронною комерцією, продає онлайн та часто відправляє товари поштою. Вона дає можливість спростити процес оформлення відправлень, зекономити час та заощадити до 20% на кожному відправленні в порівнянні з послугою "Укрпошта Експрес".

Сервіс передбачає передплату відправлення певної кількості посилок (10, 20, або 50) за пільговою ціною, клієнт при цьому відразу отримує фірмове пакування SmartBox.



Фото: ukrposhta.ua

Послуга не має обмежень ані по вазі, ані по напрямку відправлення в межах країни.

Зареєструвати відправлення можна онлайн, вдома чи в офісі, в особистому кабінеті Уркпошти. Далі – залишити його в найближчому відділенні зв’язку.

На послугу діє єдиний тариф для відправлень в межах України (до районного центру). "Укрпошта SmartBox" – це аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу FlatRate ("Єдиний Тариф"), який до сьогодні не надавався в Україні в повному обсязі.

Нагадаємо, "Укрпошта" з травня 2017 року запустила нову послугу бюджетної доставки "Укрпошта Стандарт". Окрім того, "Укрпошта" запровадила онлайн-реєстрацію для оформлення документів на відправлення.