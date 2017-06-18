"Укрпошта" запровадила послугу доставки SmartBox з єдиним тарифом
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрпошти".
Послуга стане у пригоді тим, хто займається електронною комерцією, продає онлайн та часто відправляє товари поштою. Вона дає можливість спростити процес оформлення відправлень, зекономити час та заощадити до 20% на кожному відправленні в порівнянні з послугою "Укрпошта Експрес".
Сервіс передбачає передплату відправлення певної кількості посилок (10, 20, або 50) за пільговою ціною, клієнт при цьому відразу отримує фірмове пакування SmartBox.
Фото: ukrposhta.ua
Послуга не має обмежень ані по вазі, ані по напрямку відправлення в межах країни.
Зареєструвати відправлення можна онлайн, вдома чи в офісі, в особистому кабінеті Уркпошти. Далі – залишити його в найближчому відділенні зв’язку.
На послугу діє єдиний тариф для відправлень в межах України (до районного центру). "Укрпошта SmartBox" – це аналог популярного в багатьох країнах поштового сервісу FlatRate ("Єдиний Тариф"), який до сьогодні не надавався в Україні в повному обсязі.
Нагадаємо, "Укрпошта" з травня 2017 року запустила нову послугу бюджетної доставки "Укрпошта Стандарт". Окрім того, "Укрпошта" запровадила онлайн-реєстрацію для оформлення документів на відправлення.
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