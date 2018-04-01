"Укрзалізниця" обіцяє більше міжнародних кас "Укрзалізниця" на сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн Євросоюзу

Виконувач обов’язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що цього року стане більше міжнародних залізничних кас.

Фото:112.ua

"Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться", – написав він у Twitter. "Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську", – додав Кравцов. Він зазначив, що "Укрзалізниця" на сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн Євросоюзу. Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для будівництва колії Долинська - Миколаїв - Колосівка.

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