БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВиконувач обов’язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що цього року стане більше міжнародних залізничних кас.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" обіцяє більше міжнародних кас
"Укрзалізниця" на сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн Євросоюзу
Фото:112.ua
"Міжнародних залізничних кас у 2018-му додасться", – написав він у Twitter.
"Починаємо із "Донецької залізниці". Замість Донецька та Луганська відкриємо такі каси у Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Покровську, Рубіжному та Лисичанську", – додав Кравцов.
Він зазначив, що "Укрзалізниця" на сьогодні дає можливість подорожувати до 7 країн Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для будівництва колії Долинська - Миколаїв - Колосівка.
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