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"Укрзалізниця" планує підвищення вартості квитків на популярних напрямках на 25%

Подорожчання можливе на напрямках, які користуються значним попитом у пасажирів, щоб більш рівномірно розподілити по днях пасажиропотік
В "Укрзалізниці" припускають подорожчання квитків на популярних напрямках на 25%.
"Укрзалізниця" планує підвищення вартості квитків на популярних напрямках на 25% Фото: atn.ua

"УЗ не буде проводити просто індексацію, наприклад, на 20% на всі квитки. Це буде зроблено вибірково. Там, де необгрунтовано низькі ціни, вони будуть підвищені значно, на 15-25%. За іншими напрямками, де немає попиту і необхідно залучати пасажирів, можливе зниження цін", - заявив голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, подорожчання можливе на напрямках, які користуються значним попитом у пасажирів, щоб більш рівномірно розподілити по днях пасажиропотік.

"Наприклад, це може бути на такому завантаженому напрямку як Київ-Одеса. Але на менш завантаженому, наприклад, Одеса-Херсон може бути здешевлення. Крім того, можливе зниження цін на маршрути в Західній Україні, де висока конкуренція з іншими видами транспорту", — додав голова наглядової ради "Укрзалізниці".

Зазначимо, "Укрзалізниця" призначає на літній період додатковий швидкісний поїзд класу "Інтерсіті +" №761 / 762 сполученням Київ-Одеса-Київ.

Нагадаємо, Голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун, продовження контракту з яким уряд розгляне на початку червня, заявив, що справа про розтрату 185 мільйонів гривень посадовцями УЗ є необґрунтованою.
 
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31 05 2017 11:20
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