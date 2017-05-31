"Укрзалізниця" планує підвищення вартості квитків на популярних напрямках на 25%
"УЗ не буде проводити просто індексацію, наприклад, на 20% на всі квитки. Це буде зроблено вибірково. Там, де необгрунтовано низькі ціни, вони будуть підвищені значно, на 15-25%. За іншими напрямками, де немає попиту і необхідно залучати пасажирів, можливе зниження цін", - заявив голова наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов в інтерв’ю "РБК-Україна".
За його словами, подорожчання можливе на напрямках, які користуються значним попитом у пасажирів, щоб більш рівномірно розподілити по днях пасажиропотік.
"Наприклад, це може бути на такому завантаженому напрямку як Київ-Одеса. Але на менш завантаженому, наприклад, Одеса-Херсон може бути здешевлення. Крім того, можливе зниження цін на маршрути в Західній Україні, де висока конкуренція з іншими видами транспорту", — додав голова наглядової ради "Укрзалізниці".
Зазначимо, "Укрзалізниця" призначає на літній період додатковий швидкісний поїзд класу "Інтерсіті +" №761 / 762 сполученням Київ-Одеса-Київ.
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