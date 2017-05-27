Бальчун каже, що справа про розтрату 185 млн грн посадовцями УЗ - це наступ на його команду
"У ці дні очевидно - наступ на нашу команду йде широким фронтом. Опоненти мобілізували всі ресурси, засоби не вибирають. У ці хвилини задоволено потирають руки - зараз підуть спекуляції навколо інциденту з пасажирським 139. Вчора - інформація Національної поліції про кримінальне провадження за фактом розтрати коштів службовими особами ПАТ "Укрзалізниця". Така постановка питання, скажемо делікатно, ЩОНАЙМЕНШЕ викликає подив", - написав Бальчун у Facebook.
Бальчун зазначає, що наразі лише оголошено тендер на закупівлю вагонів.
"Собівартість будівництва вагона опрацьована і перевірена робочою групою Національного комітету з промислового розвитку, дорадчо-консультативного органу Кабінету Міністрів України. Ціна очікувана, яка входить до торгів, чекаємо її зниження під час торгів на Прозорро, куди мають доступ усі зацікавлені. Зрештою, ЦІ ВАГОНИ НЕ ЗАКУПЛЕНО. Мова про тендер, тільки про наміри придбати у результаті прозорих торгів, про лоти з можливістю зниження ціни. Нагадаємо, тендер в першому кварталі не відбувся через відсутність пропозицій нібито через дуже низьку очікувану ціну. Коло замкнулося. Хто втягує Національну поліцію в цю історію?", - запитав глава УЗ.
Нагадаємо, що за фактом розтрати 185 мільйонів гривень посадовцями держкомпанії "Укрзалізниця" 26 травня відкрито кримінальне провадження.
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