''Укрзалізниця" показала, чим годуватиме пасажирів

Презентація пройшла на першій платформі Центрального залізничного вокзалу у Києві.

"На окремих маршрутах під час подорожі пасажирам буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, зокрема перші і другі страви", – повідомив виконувач обов‘язків голови держкомпанії Євген Кравцов.

Оплатити послугу можна буде як готівкою, так і банківською картою.

Тестування розпочнеться в поїздах №81 Київ – Ужгород, №104 Київ – Маріуполь, №7 Київ – Івано-Франківськ, №749 Київ – Івано-Франківськ.

"Замість борщу поки гаспачо, але є ще 2 види перших страв, смачні обіди та натуральні чаї і кава", - написав Кравцов у Facebook.



Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg