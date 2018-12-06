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''Укрзалізниця" показала, чим годуватиме пасажирів

За словами Кравцова, меню буде залежати від сезонності
Акціонерна державна компанія "Укрзалізниця" з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, які курсують в нічний час.
Фото: соцмережі

Презентація пройшла на першій платформі Центрального залізничного вокзалу у Києві.

"На окремих маршрутах під час подорожі пасажирам буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, зокрема перші і другі страви", – повідомив виконувач обов‘язків голови держкомпанії Євген Кравцов.

Оплатити послугу можна буде як готівкою, так і банківською картою.

Тестування розпочнеться в поїздах №81 Київ – Ужгород, №104 Київ – Маріуполь, №7 Київ – Івано-Франківськ, №749 Київ – Івано-Франківськ.

"Замість борщу поки гаспачо, але є ще 2 види перших страв, смачні обіди та натуральні чаї і кава", - написав Кравцов у Facebook.


Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg


Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Спробував нове меню з повноцінного гарячого харчування, яке запроваджуємо для своїх пасажирів. За кілька днів на 4-х поїздах, що їдуть зі столиці до Маріуполя, Івано-Франківська та Ужгорода, відтепер можна обирати їжу на власний смак", – похвалився Кравцов.


Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, державна компанія "Укрзалізниця" запускає послугу повноцінного харчування у поїздах.

Додамо, в наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.

Також "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.

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12 06 2018 13:50
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