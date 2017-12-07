"Укрзалізниця" створить з американцями лізингову компанію вантажних вагонів
"Одне з основних проблемних питань для ринку - недостатня кількість вагонів. Разом із нашими партнерами Amsted Rail і The Greenbrier Companies, які активно співпрацюють з EBRD [ЄБРР], Еximbank [Укрексімбанк] і OPIEK [судячи з усього, американська фінуставнова OPIC], уже знаємо, що робити. Плануємо спільно створити в Україні лізингову компанію, яка буде надавати українським перевізникам 10 тис. вагонів. Парк для неї мають намір побудувати спільно з іншими національними виробниками. В рамках цього проекту відвідали завод Amstel Rail в місті Колумбус, штат Огайо, з виробництва коліс для рухомого складу, який виробляє понад 250 тисяч одиниць цієї продукції найвищої якості", - повідомив голова УЗ Войцех Бальчун.
"Укрзалізниця" не хоче йти далі шляхом латання дірок дідівськими методами в стратегічних проблемах галузі, тому будує нові процеси з компаніями, що мають підтверджену історією надійність, новітні технології, світове визнання і повну відсутність корупції", - резюмував Бальчун.
Amsted Rail займається виробництвом залізничної комплектації - від коліс, осей і підшипників до гальмівних систем, візків, валиків і т.д.
Greenbrier будує вантажні вагони в Північній Америці та Європі.
Нагадаємо, що контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Бальчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.
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