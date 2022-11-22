НОВИНИУкрзалізниця відкрила продаж квитків на рейс Інтерсіті+ 743/744 Київ – Львів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця відновила ранковий поїзд Інтерсіті з Києва до Львова
Фото: promin.cv.ua
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Вже з 25 листопада можна буде щодня відправлятися зі столиці о 06:20 із Києва-Пасажирського або о 06:37 зі Святошина (нагадаємо, обидві станції з'єднані Київською кільцевою електричкою, яка починає курсувати з 05:30) та прибувати до Львова до полуденної кави - об 11:58. Зворотний рейс відправлятиметься о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, до Києва-Пасажирського о 21:17.
В Укрзалізниці нагадують, що на борту кожного Інтерсіті+ працює онлайн-бібліотека, онлайн-кінотеатр та WOG-cafe із оновленим бортовим меню.
Раніше повідомлялось, що з Києва напередодні відправився перший потяг у деокупований від росіян Херсон. У вагонах 200 пасажирів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 11 2022 20:38 МЕДІА
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Прах трьох президентів у вигнанні повернули в в країну до 100-річчя незалежної Польщі
- Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe
- Витік з фсб свідчить про війну серед посіпак путіна. служба безпеки рф очікує на провокації від прігожина та кадирова – Newsweek
СТАТТІ