Укрзалізниця відновила ранковий поїзд Інтерсіті з Києва до Львова

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на рейс Інтерсіті+ 743/744 Київ – Львів.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Вже з 25 листопада можна буде щодня відправлятися зі столиці о 06:20 із Києва-Пасажирського або о 06:37 зі Святошина (нагадаємо, обидві станції з'єднані Київською кільцевою електричкою, яка починає курсувати з 05:30) та прибувати до Львова до полуденної кави - об 11:58. Зворотний рейс відправлятиметься о 15:30 і прибуватиме до Святошина о 21:03, до Києва-Пасажирського о 21:17.

В Укрзалізниці нагадують, що на борту кожного Інтерсіті+ працює онлайн-бібліотека, онлайн-кінотеатр та WOG-cafe із оновленим бортовим меню.

Раніше повідомлялось, що з Києва напередодні відправився перший потяг у деокупований від росіян Херсон. У вагонах 200 пасажирів.