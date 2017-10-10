Укрзалізниця закупила російську продукцію за завищеними цінами, - ЗМІ
Так, цього року автотранспортом надійшла 281 тонна контактного мідного низьколегованого фасонного дроту марки НлОл 0,04Ф-100 в барабанах виробництва "Росскат" (Росія) за 417 грн за кг.
При цьому в Україні цей провід продають оптом за 136 гривень за кг, що в три рази дешевше тендерної ціни, - повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на дані системи ProZorro.
Окрім того, марка зі схожими характеристиками МФ-100 коштує на українському ринку близько 250 гривень за кг, що принаймні в півтора рази дешевше закупівлі залізниці.
Раніше "Укрзалізниця" закуповувала цей провід у інших підрядників у 2015 році за 342 гривень за кг, а в 2014 році - по 212 гривень.
У вересні СБУ затримала першого заступника начальника департаменту аудиту і контролю "Укрзалізниці" Вахтанга Джакелі при отриманні першої частини неправомірної вигоди в розмірі 70 тисяч доларів за вирішення питання про призначення на одну з керівних посад в УЗ.
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