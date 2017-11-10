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Ультрас "Дніпра" побили нардепа Юрія Березу, - ФОТО

Інцидент стався під час матчу другої ліги
Ультрас футбольного клубу "Дніпро" побили народного депутата Юрія Березу, що є також президентом СК "Дніпро-1".
Ультрас "Дніпра" побили нардепа Юрія Березу, - ФОТО Фото: Tribuna.com

Про це з посиланням на неофіційний сайт "Дніпра", повідомляє Tribuna.com.

Зазначається, що інцидент стався під час дербі між "Дніпром" і СК "Дніпро-1" в рамках другої ліги. Фанати "Дніпра" влаштували бійку на трибунах, напавши на вболівальників іншого дніпропетровського клубу і побивши присутнього на стадіоні нардепа.

Фото: Tribuna.com

Судячи з фотографій, Береза отримав серйозне розсічення.

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Сам матч завершився перемогою "Дніпра" з рахунком 2:0.

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11 10 2017 22:17
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