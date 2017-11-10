Ультрас "Дніпра" побили нардепа Юрія Березу, - ФОТО Інцидент стався під час матчу другої ліги

Ультрас футбольного клубу "Дніпро" побили народного депутата Юрія Березу, що є також президентом СК "Дніпро-1".

Фото: Tribuna.com

Про це з посиланням на неофіційний сайт "Дніпра", повідомляє Tribuna.com. Зазначається, що інцидент стався під час дербі між "Дніпром" і СК "Дніпро-1" в рамках другої ліги. Фанати "Дніпра" влаштували бійку на трибунах, напавши на вболівальників іншого дніпропетровського клубу і побивши присутнього на стадіоні нардепа. Фото: Tribuna.com Судячи з фотографій, Береза отримав серйозне розсічення. Відео Квентин Тарантино Сам матч завершився перемогою "Дніпра" з рахунком 2:0.

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