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Уперше у світі під льодовим щитом знайшли кратер діаметром 31 кілометр, - ВІДЕО

Цей кратер за розмірами входить у число 25 найбільших на планеті
На півночі Гренландії учені виявили метеоритний кратер діаметром 31 кілометр — його площа більша за Париж.
Уперше у світі під льодовим щитом знайшли кратер діаметром 31 кілометр, - ВІДЕО Фото: eurekalert.org

Уперше вчені Данського університету знайшли кратер під льодовим щитом.

Учені дійшли висновку, що він утворився унаслідок падіння залізного метеорита. Кратер розташований під майже кілометровим шаром льоду і має глибину близько 300 метрів.

Його виявили ще в 2015 році, проте ще три роки ученим знадобилися, аби аналізувати природу кратера та підтвердити гіпотези щодо його метеоритного походження.

Автор дослідження Курт Кьєр з данського Музею історії сказав, що стан кратеру дозволяє припустити, що він утворився після того, як Гренландія покрилася льодовим шаром. На його думку, це могло статися 12 тисяч років тому.

Також, жителів села в Гренландії евакуювали через гігантський айсберг. Минулого літа в результаті затоплення іншого села на північному заході Гренландії загинули четверо людей.

 
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16 11 2018 13:57
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