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Упродовж доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено
Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.
Упродовж доби бойовики п Фото: ООС

"У районі Красногорівки загарбники провокували українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник двічі застосував ручні протитанкові гранатомети. Також, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік Славного та Новозванівки", - інформує прес-центр штабу ООС.

Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових упродовж 20 листопада.

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21 11 2018 18:37
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