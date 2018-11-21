Упродовж доби бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню.

"У районі Красногорівки загарбники провокували українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу Кримського, противник двічі застосував ручні протитанкові гранатомети. Також, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік Славного та Новозванівки", - інформує прес-центр штабу ООС.

Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових упродовж 20 листопада.