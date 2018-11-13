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УПЦ МП відмовилась від участі у створенні автокефальної церкви

"Собор єпископів наголошує, що процес надання так званого томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні"
Українська православна церква Московського патріархату відмовляється долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.
УПЦ МП відмовилась від участі у створенні автокефальної церкви Фото: church.ua

"Собор єпископів наголошує, що процес надання так званого томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні", – йдеться у постанові Собору єпископів УПЦ МП, оприлюдненому 13 листопада 2018 року. 

На думку єпископів УПЦ МП він "не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України".

"За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим", – зазначається в заяві.

Нагадаємо, в жовтні Константинопольський патріархат відновив канонічний статус предстоятелів Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату, а також підтвердив намір в найближчому майбутньому сприяти створенню на території України єдиної автокефальної церкви.

Російська православна церква оголосила про розрив євхаристійного спілкування з Константинополем.

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13 11 2018 17:30
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