Уряд Австралії хоче зробити країну топ-експортером медичної марихуани
Влада хоче змінити законодавство, аби дозволити продавати цей продукт за кордон, повідомляє "ВВС Україна".
Раніше це вже зробили Канада і Нідерланди. Уругвай та Ізраїль також оголосили про подібні плани.
Міністр охорони здоров'я Грег Гант заявив, що зміни підуть на користь не лише підприємцям, а й пацієнтам всередині країни. Австралія легалізувала вживання медичного канабісу в 2016 році. Але використовувати його в рекреаційних цілях незаконно.
"Наша мета дуже чітка: дати австралійським фермерам і виробникам найкращі можливості стати головними експортерами медичного канабісу в світі", - сказав пан Гант.
Відповідні зміни до законів має схвалити парламент. Це може статися вже в лютому, якщо влада отримає підтримку лейбористської опозиції. За даними ЗМІ, уряд розширить перелік продуктів, які можна виготовляти, зокрема олії, пластирі, спреї, льодяники і таблетки.
Урядовець каже, що нововведення піде на користь місцевим виробникам і пацієнтам.
Зазначимо, за підрахунками американської консультаційної компанії Grand View Research, глобальний ринок медичного канабісу до 2025 року може сягнути 55 млрд доларів.
Цього тижня Каліфорнія легалізувала вживання канабісу в рекреаційних цілях.
Нагадаємо, уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.
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