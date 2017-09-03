Уряд докапіталізував "Ощадбанк" на 5,4 млрд грн і "Укрексімбанк" – на 4,7 млрд грн

В уряді переконані, що відповідні рішення забезпечать подальше стабільне функціонування та розвиток зазначених банків

Кабінет міністрів України вирішив докапіталізувати "Державний ощадний банк" та "Державний експортно-імпортний банк".

Відповідні постанови (№122-123 від 6 березня 2017 р.) розміщено на сайті уряду.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення збільшити статутний капітал "Ощадбанку" на 5,4 млрд грн, а статутний капітал "Укрексімбанку" - на 4,7 млрд грн.

При цьому наголошується, що збільшення статутного капіталу банків відбудеться шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банків.

В уряді переконані, що відповідні рішення забезпечать подальше стабільне функціонування та розвиток зазначених державних банків, що є запорукою захисту прав вкладників та інших кредиторів банків.

Зазначимо, у Національному банку України очікують, що протягом 2017 року відбуватиметься "перезавантаження" банківського сектору, і банки цього року вийдуть на прибуток. Потреба в необхідності чергової докапіталізації державних "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" буде визначено до середини нинішнього року.

Нагадаємо, Верховна Рада на своєму ранковому засіданні у четвер, 23 лютого, прийняла в першому читанні законопроект №6010 "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків".