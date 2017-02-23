Верховна Рада прийняла законопроект про злиття банків

Верховна Рада на своєму ранковому засіданні у четвер, 23 лютого, прийняла в першому читанні законопроект №6010 "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків".

Цей законопроект пропонує до серпня 2020 року зменшити терміни розгляду документів і оптимізувати процедури капіталізації і реорганізації банків шляхом приєднання. Очікується, що з прийняттям законопроекту термін проведення процедури об'єднання/злиття банків скоротиться з півтора року до 3-4 місяців, інформує "LB.ua".

Проектом заплановано врегулювати питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. Це дозволить банкам, які не можуть виконати вимоги регулятора щодо капіталізації, залишити банківський ринок без навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Зараз така можливість у законодавстві відсутня.

Відзначимо, що за відповідний законопроект проголосували 235 народних депутатів.

У найближчі роки українські банки повинні істотно збільшити свій статутний і регулятивний капітал. Зараз мінімальне значення становить 120 млн гривень, але вже з липня 2017 року воно збільшиться до 200 млн грн, у 2018 році - до 300 млн грн, у 2019-му - до 400 млн грн, у 2020 році - до 450 млн грн.

Власники багатьох дрібних банків таких грошей не мають, тому вони можуть піти на злиття з конкурентами.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада відхилила поправку про відновлення податкової міліції, яка була закладена в законопроекті №0940 (про оподаткування спадщини).

Верховна Рада також не змогла призначити свого представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (складається з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента).

Однак Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.