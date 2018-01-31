НОВИНИФранцузький уряд представить закон, який вводить більш жорсткі правила просування для супермаркетів після того, як велика знижка на солодкий спред Nutella обернулася бійками в супермаркетах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд Франції хоче ввести жорсткіші правила для супермаркетів через бійки за "Нутеллу"
Супермаркети закликають утриматися від рекламних акцій, подібних до тих, які призвели до бійок
Фото: Reuters
Мінфін Франції закликав супермаркети утриматися від рекламних акцій, подібних до тих, які призвели до бійок за спред, повідомляє The Local.
Як відомо, минулого тижня у Франції в мережі магазинів Intermarché продавали Nutella зі значною знижкою: ціну на спред було знижено з €4,50 до €1,40. У деяких магазинах між покупцями починалися бійки, через що в деяких випадках навіть довелося викликати поліцію.
"Учора я зустрівся з директором Intermarché. Я сказав йому, що це слід зупинити - у нас не може бути таких сцен що кілька днів у Франції", - сказав міністр економіки Бруно Ле Мер.
Крім того, французький Мінфін проводить розслідування через великі знижки на Nutella.
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