Уряд Франції хоче ввести жорсткіші правила для супермаркетів через бійки за "Нутеллу"

Супермаркети закликають утриматися від рекламних акцій, подібних до тих, які призвели до бійок

Французький уряд представить закон, який вводить більш жорсткі правила просування для супермаркетів після того, як велика знижка на солодкий спред Nutella обернулася бійками в супермаркетах.

Мінфін Франції закликав супермаркети утриматися від рекламних акцій, подібних до тих, які призвели до бійок за спред, повідомляє The Local.

Як відомо, минулого тижня у Франції в мережі магазинів Intermarché продавали Nutella зі значною знижкою: ціну на спред було знижено з €4,50 до €1,40. У деяких магазинах між покупцями починалися бійки, через що в деяких випадках навіть довелося викликати поліцію.

"Учора я зустрівся з директором Intermarché. Я сказав йому, що це слід зупинити - у нас не може бути таких сцен що кілька днів у Франції", - сказав міністр економіки Бруно Ле Мер.

Крім того, французький Мінфін проводить розслідування через великі знижки на Nutella.