Уряд не звітуватиметься перед Радою до середини травня

Кабінет Міністрів України не робитиме річного звіту уряду в парламенті на пленарному тижні 11-14 квітня.

Відповідну заяву зробив голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, інформує "LB.ua".

"Згідно з моєю інформацією, звіту уряду цього тижня не буде", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

14 квітня спливає річний імунітет уряду Володимира Гройсмана. Рада може або затвердити звіт уряду про роботу за рік, і тоді Кабмін отримає ще рік імунітету від відставки, або відмовитися це зробити.

Згідно з календарним планом роботи парламенту, наступний після поточного пленарний тиждень Верховної Ради пройде 16-19 травня.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що планує вже у 2017 році провести п'ять масштабних реформ.