Уряд пропонує збільшити статутний капітал Укроборонпрому на 2,8 мільярда гривень

Крім цього Мінфін передбачив збільшення видатків на утримання центральних органів влади

Міністерство фінансів України у проекті закону про державний бюджет на 2019 рік до другого читання пропонує передбачити 2,8 мільярда гривень на поповнення статутного капіталу Укроборонпрому.

Крім цього, Кабмін пропонує збільшити видатки на Міністерство оборони України, зокрема на забезпечення охорони складів боєприпасів та військових арсеналів — загалом на 534 мільйони гривень.

Крім цього Мінфін передбачив збільшення видатків на утримання центральних органів влади.

Зокрема, видатки на утримання Верховної Ради зросли з 1,67 мільярда гривень до 1,97 мільярда гривень.

На утримання господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну передбачено збільшення видатків на більш ніж 200 мільйонів гривень — до 1,83 мільярда гривень.

18 жовтня парламент схвалив проект закону про державний бюджет на 2019 рік у першому читанні.

Раніше президент України заявляв, що не підпише закон про державний бюджет, якщо у ньому не врахують його правки щодо системи забезпечення субсидій.

Зазначимо, що закон України про державний бюджет розглядається Верховною Радою у трьох читаннях. Між першим та другим читаннями депутати можуть вносити до нього правки, водночас після ухвалення закону у другому читанні депутати не можуть вносити до нього правок.