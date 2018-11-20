Уряд пропонує збільшити статутний капітал Укроборонпрому на 2,8 мільярда гривень
Крім цього, Кабмін пропонує збільшити видатки на Міністерство оборони України, зокрема на забезпечення охорони складів боєприпасів та військових арсеналів — загалом на 534 мільйони гривень.
Крім цього Мінфін передбачив збільшення видатків на утримання центральних органів влади.
Зокрема, видатки на утримання Верховної Ради зросли з 1,67 мільярда гривень до 1,97 мільярда гривень.
На утримання господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну передбачено збільшення видатків на більш ніж 200 мільйонів гривень — до 1,83 мільярда гривень.
18 жовтня парламент схвалив проект закону про державний бюджет на 2019 рік у першому читанні.
Раніше президент України заявляв, що не підпише закон про державний бюджет, якщо у ньому не врахують його правки щодо системи забезпечення субсидій.
Зазначимо, що закон України про державний бюджет розглядається Верховною Радою у трьох читаннях. Між першим та другим читаннями депутати можуть вносити до нього правки, водночас після ухвалення закону у другому читанні депутати не можуть вносити до нього правок.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду очікує на голосування щодо держбюджету, аби остаточно затвердити нову програму співпраці з Україною та виділити перший транш в рамках нової програми.
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