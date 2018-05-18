Уряд виділив понад 86 мільйонів на будівництво сховищ ядерних відходів
"Уряд ухвалив рішення про виділення у 2018 році 86,27 млн гривень Міністерству екології та природних ресурсів. Реалізація розпорядження дозволить забезпечити фінансування будівництва і своєчасне введення в експлуатацію інфраструктури, необхідної для приймання у власність держави на довгострокове зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних радіоактивних відходів", - пояснили у Кабміні.
Сховища будуть побудовані на території комплексу "Вектор", розміщеного на території Зони відчуження. Комплекс був введений в експлуатацію у 2006 році та призначений для дезактивації і зберігання РАО, які розміщені у Зоні відчуження.
Передбачається, що у подальшому відходи будуть захоронені.
Нагадаємо, що уряд Бельгії підтвердив відмову від ядерних електростанцій до 2025 року.
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