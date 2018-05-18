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Уряд виділив понад 86 мільйонів на будівництво сховищ ядерних відходів

Кошти виділяються за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився станом на 1 січня 2018 р.
Уряд виділив 86,27 млн грн на будівництво сховищ для довгострокового зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів, що утворилися від переробки відпрацьованого ядерного палива.
Уряд виділив понад 86 мільйонів на будівництво сховищ ядерних відходів Фото: з відкритих джерел

"Уряд ухвалив рішення про виділення у 2018 році 86,27 млн гривень Міністерству екології та природних ресурсів. Реалізація розпорядження дозволить забезпечити фінансування будівництва і своєчасне введення в експлуатацію інфраструктури, необхідної для приймання у власність держави на довгострокове зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних радіоактивних відходів", - пояснили у Кабміні.

Сховища будуть побудовані на території комплексу "Вектор", розміщеного на території Зони відчуження. Комплекс був введений в експлуатацію у 2006 році та призначений для дезактивації і зберігання РАО, які розміщені у Зоні відчуження. 

Передбачається, що у подальшому відходи будуть захоронені.

Нагадаємо, що уряд Бельгії підтвердив відмову від ядерних електростанцій до 2025 року.

 

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18 05 2018 13:31
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