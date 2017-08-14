В уряді створили нові посади з зарплатою 70 тис грн
"Керівник директорату буде мати 70 тисяч гривень заробітної плати, керівник експертної групи – 60 тисяч гривень, і державний експерт, який працює в директораті, в районі 50 тисяч гривень", - повідомив голова Національного агентства з питань держслужби Костянтин Ващенко, інформує "24 канал".
За словами заступниці міністра юстиції Наталії Севостьянової, директорати мають стати аналітичними центрами, які формуватимуть політику.
"Директорати шукають аналітиків, фахівців, які зможуть формувати політику, які можуть знайти проблему, зрозуміти, що в суспільстві відбувається не так, запропонувати вирішення", - зазначила Севостьянова.
Як інформує "24 канал", Євросоюз готовий виділити 100 млн грн на кадрову реформу Кабміну.
Нагадаємо, Верховна Рада змінила норму, через яку помічники нардепів недоотримували чверть зарплати.
Так, у проекті пропонували змінити відповідну постанову від 1994 року, а саме виключити із пункту 4 розділу ІІІ слова "без врахування премії (25%)", оскільки зарплата нардепа відповідно до розпорядження голови ВР є фіксованою, тобто до неї не включається премія.
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