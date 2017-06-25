Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Усі допінг-проби гравців збірної Росії з ЧС-2014 дали негативний результат, – ФІФА

Усі зразки допінг-проб аналізувалися в акредитованій лабораторії WADA у Лозанні
Усі допінг-проби, взяті у футболістів збірної Росії до та під час Чемпіонату світу 2014 року у Бразилії, дали негативний результат.
Усі допінг-проби гравців збірної Росії з ЧС-2014 дали негативний результат, – ФІФА Фото: tass.ru

Про це повідомили у прес-службі Міжнародної федерації футболу, пише ТАСС.

"Що стосується Кубку конфедерацій, то кожен гравець, який бере участь у турнірі, здав кров і сечу в межках позапланового допінг-контролю. І поки всі результати як позапланових тестів, так і післяматчевих є негативними", – сказали у ФІФА.

"Більш того, всі гравці, які брали участь у Чемпіонаті світу 2014 року, зокрема і всі футболісти збірної Росії, пройшли допінг-тести до та під час турніру. І всі допінг-проби також дали негативний результат", – додали у прес-службі.

В організації повідомили, що всі зразки допінг-проб аналізувалися в акредитованій лабораторії WADA у Лозанні; та ж процедура застосовується і для Кубку конфедерацій 2017 року.

"ФІФА підтверджує, що знаходиться в тісній співпраці з WADA у питанні розслідування звинувачень, пов'язаних з футболом, що містяться у так званій доповіді Макларена. Однак ФІФА не може називати конкретних гравців, оскільки не може коментувати статус поточних розслідувань", – зазначили там.

"В інтересах ФІФА – щоб всі процедури завершилися якомога раніше, поки цього не станеться, ФІФА буде не в змозі надати більш детальну інформацію", – пояснили у прес-службі організації.

Нагадаємо, британська газета The Mail on Sunday повідомила, що вся збірна Росії на ЧС-2014 підозрюється у вживанні допінгу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2017 19:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.