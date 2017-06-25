ФІФА підозрює 23 гравців збірної Росії 2014 року у вживанні допінгу

Збірна Росії з футболу, яка виступала на чемпіонаті світу в Бразилії в 2014 році, в повному складі потрапила під підозру FIFA у вживанні допінгу.

Всього, за інформацією видання, розслідування проводиться щодо 23 футболістів зі збірної 2014 року, і ще 11 талановитих російських гравців, які не брали участі в ЧС-2014, інформує The Mail on Sunday.

Прес-секретар FIFA підтвердив виданню, що розслідування триває.

На думку газети, ця історія "ставить додаткові питання про придатність Росії до проведення чемпіонату світу в 2018 році", оскільки вперше в історії під підозрою перебуває ціла команда, до того ж національна збірна.

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Нагадаємо, Великобританія вважає, що Росію потрібно відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2018 року після оприлюднення доповіді про застосування допінгу.