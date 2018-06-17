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Усі мігранти з судна Aquarius, яких не пустили в Італію, прибули до порту Валенсії

"Лікарі без кордонів" заявили, що під час рятувальної операції Aquarius в Середземному морі потонули двоє людей
Після дев'ятиденного перебування в морі, всі мігранти з судна Aquarius досягли берега іспанської Валенсії.
Усі мігранти з судна Aquarius, яких не пустили в Італію, прибули до порту Валенсії Фото: twitter.com/Stone_SkyNews

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на El Pais.

До порту прибули 3 кораблі, інформує Sky News. Одну групу мігрантів (274 людини) доставила італійська берегова охорона, іншу (близько 250 людей) – корабель італійських військово-морських сил. Ще частина людей (106 осіб) прибула власне на судні Aquarius.

Представники міжнародної організація "Лікарі без кордонів" заявили, що під час рятувальної операції Aquarius в Середземному морі потонули двоє людей.

Зараз в порту Валенсії відкрито два намети Червоного Хреста. Там прибулим проведуть перші медичні обстеження.

Співробітники поліції встановлюють особи людей, які прибули до Валенсії. Мігрантам дозволять перебувати на території Іспанії 45 днів. Після цього їм доведеться або попросити притулку, або отримати посвідку на проживання згідно з нормами, встановлених міграційним законодавством.


Фото: twitter.com/Stone_SkyNews


Фото: twitter.com/Stone_SkyNews


Фото: twitter.com/Stone_SkyNews

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта. Іспанія погодилася.

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17 06 2018 22:57
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