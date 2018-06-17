Усі мігранти з судна Aquarius, яких не пустили в Італію, прибули до порту Валенсії
Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на El Pais.
До порту прибули 3 кораблі, інформує Sky News. Одну групу мігрантів (274 людини) доставила італійська берегова охорона, іншу (близько 250 людей) – корабель італійських військово-морських сил. Ще частина людей (106 осіб) прибула власне на судні Aquarius.
Представники міжнародної організація "Лікарі без кордонів" заявили, що під час рятувальної операції Aquarius в Середземному морі потонули двоє людей.
Зараз в порту Валенсії відкрито два намети Червоного Хреста. Там прибулим проведуть перші медичні обстеження.
Співробітники поліції встановлюють особи людей, які прибули до Валенсії. Мігрантам дозволять перебувати на території Іспанії 45 днів. Після цього їм доведеться або попросити притулку, або отримати посвідку на проживання згідно з нормами, встановлених міграційним законодавством.
Фото: twitter.com/Stone_SkyNews
Фото: twitter.com/Stone_SkyNews
Фото: twitter.com/Stone_SkyNews
Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта. Іспанія погодилася.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"