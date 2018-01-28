Усик здобув пояс WBC та вийшов у фінал WBSS, - ВІДЕО
Всупереч багатьом прогнозам поєдинок вийшов дуже конкурентним і видовищним. Бріедіс в першій частині бою вельми ефективно працював на середній дистанції, поки Усик намагався визначити оптимальну для нього дистанцію і пристосуватися до суперника.
Вже від 5-го раунду українець був активнішим за противника, але Майріс намагався не поступатися в щільності бою. З плином раундів перевага Усика все ж росла.
Відтак боксери пройшли всю дистанцію, а переможця було виявлено за очками.
Записки суддів: 114-114, 115-113, 115-113 на користь Усика.
У фіналі турніру, який в травні прийме Джидда (Саудівська Аравія), Усик битиметься з переможцем поєдинку Мурат Гассиєв - Юніер Дортікоса.
Нагадаємо, що Олександр Усик переміг нокаутом німця Марко Хука у чвертьфіналі боксерської Ліги чемпіонів - турнірі World Boxing Super Series.
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