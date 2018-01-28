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Усик здобув пояс WBC та вийшов у фінал WBSS, - ВІДЕО

Записки суддів: 114-114, 115-113, 115-113 на користь Усика
Ураїнський важковаговик Олександр Усик, який володів титулом за версією WBO, додав до своєї колекції ще й пояс WBC: у півфінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії він не без проблем перебоксував його володаря - Майріс Бріедіса.
Усик здобув пояс WBC та вийшов у фінал WBSS, - ВІДЕО Олександр Усик: Фото: zimbio.com

Всупереч багатьом прогнозам поєдинок вийшов дуже конкурентним і видовищним. Бріедіс в першій частині бою вельми ефективно працював на середній дистанції, поки Усик намагався визначити оптимальну для нього дистанцію і пристосуватися до суперника.

Вже від 5-го раунду українець був активнішим за противника, але Майріс намагався не поступатися в щільності бою. З плином раундів перевага Усика все ж росла.

Відтак боксери пройшли всю дистанцію, а переможця було виявлено за очками.

Записки суддів: 114-114, 115-113, 115-113 на користь Усика.

У фіналі турніру, який в травні прийме Джидда (Саудівська Аравія), Усик битиметься з переможцем поєдинку Мурат Гассиєв - Юніер Дортікоса.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг нокаутом німця Марко Хука у чвертьфіналі боксерської Ліги чемпіонів - турнірі World Boxing Super Series.

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28 01 2018 10:20
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