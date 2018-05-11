Уцілілих після "митного полону" овець планують передати на ферму під Одесою

Про це Святець повідомила сьогодні на прес-конференції, яку скликали одеські екологи, що взяли участь у порятунку тварин, заблокованих упродовж двох тижнів зооветслужбою в порту Чорноморська, повідомляє "Укрінформ".

"З-під Тульчина, де вівці зараз перебувають у критому загоні під наглядом ветеринарів, хочемо перевезти отару на ферму поблизу Одеси, де тварин розташують на зимівлю у пристосованому приміщенні (ангарі). Запевняємо, що буде сторено нормальні умови їх утримання. Якщо хтось із одеситів захоче пересвідчитися, то зможе навідатись – назвемо після доставки овець адресу ферми", – сказала Святець.

За словами одеського юриста Жанни Потапової, власниця тварин, які два тижні голодували в закритій фурі в порту Чорноморська, "підписала попередній договір (меморандум) зі Святець про передачу тварин на екоферму".

Потапова не уточнила, на яких умовах овець передадуть Святець, але уточнила, що групі зоозахисників довелося звернутися по фінансову допомогу до одеських депутатів, оскільки "чиновники Держпродспоживслужби України виставили для оплати рахунок в обсягу майже 187 тис. грн за виконання лабораторних досліджень крові тварин на базі Тульчинської філії ДП "Укрветсанзавод" у Вінницькій області". В активістів-екологів Вікторії Козаченко, Юлії Ігнатенко та інших, які супроводжували фуру з порту до Тульчина, немає достатніх коштів для оплати рахунку.

Козаченко додала, що небезпечного інфікування овець, повернутих з "митного полону", вітчизняні ветеринари не виявили. Буквально сьогодні ослабленим тваринам, що були в умовах карантину, доправлять вантаж зерна, яким їх почнуть підгодовувати під контролем ветеринарів Тульчинської філії ДП "Укрветсанзавод".

Водночас Держпродспоживслужба отримала попередні результати досліджень повернутих турецькою стороною овець, і таких небезпечних інфекційних хвороб, як ящур, віспа, блутанг у них не виявили. Однак лабораторні дослідження показали наявність у чотирьох тварин захворювання на інфекційний епідидиміт баранів. Відповідно до вимог чинної Інструкції про заходи профілактики і ліквідації бруцельозу тварин, усі тварини, які дали позитивну реакцію на це захворювання, підлягають здачі на забій. Дослідження на інші захворювання тривають.

Нагадаємо, 300 голів овець ТОВ "Украніксар" 6 жовтня перетнули державний кордон України в режимі "експорт" до Туреччини, а 12 жовтня тварин повернули в Україну на термінал відправлення, бо турецька сторона вантаж не прийняла. Офіційні органи Туреччини не поясинили причину повернення.

Трирівнева фура з 300 помираючими вівцями два тижні стояла в морському порту Чорноморська на Одещині.