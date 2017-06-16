УЄФА допустив донецький "Олімпік" до участі в Лізі Європи
"Після ретельної перевірки цих документів ми підтверджуємо, що Олімпік відповідає всім критеріям відповідно до параграфу 4.01 регламенту Ліги Європи сезону 2017/18", - цитує лист УЄФА офіційний сайт Олімпіка.
Також в листі говориться, що відповідно до пункту 4.05 регламенту, УЄФА допускає клуб до участі в Лізі Європи.
Олімпік почне свій шлях з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Ім'я майбутнього суперника донецький клуб дізнається 14 липня, а матчі будуть зіграні 27 липня і 3 серпня.
Побоювання з приводу допуску Олімпіка були пов'язані з можливим договірним матчем молодіжної команди клубу, про що говорив голова Комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка.
Нагадаємо, донецький Олімпік зіграв внічию з Олександрією в матчі 31-го туру УПЛ , чим забезпечив собі путівку в Лігу Європи.
За підсумками чемпіонату України Олімпік зайняв четверте місце.
До слова, у фіналі Ліги Європи сезону 2016/17 "Манчестер Юнайтед" обіграв "Аякс" з рахунком 2:0.
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