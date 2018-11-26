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УЄФА не бачить причин не проводити поєдинки в Україні через воєнний стан

У четвер має відбутися матч Ліги Європи між полтавською "Ворсклою" та лондонським "Арсеналом"
В УЄФА прокоментували вплив воєнного стану в Україні на домашні матчі українських команд у єврокубках.
УЄФА не бачить причин не проводити поєдинки в Україні через воєнний стан Фото: uefa.com

У четвер має відбутися матч Ліги Європи між полтавською "Ворсклою" та лондонським "Арсеналом", однак УЄФА не бачить причин переносити поєдинок.

"Ми підтверджуємо, що матч пройде в запланований день і час", - публікує заяву УЄФА sport.ua.

Лондонський клуб наразі не коментує подій в Україні.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.

Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

 

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26 11 2018 21:18
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