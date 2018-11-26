УЄФА не бачить причин не проводити поєдинки в Україні через воєнний стан

У четвер має відбутися матч Ліги Європи між полтавською "Ворсклою" та лондонським "Арсеналом"

В УЄФА прокоментували вплив воєнного стану в Україні на домашні матчі українських команд у єврокубках.

У четвер має відбутися матч Ліги Європи між полтавською "Ворсклою" та лондонським "Арсеналом", однак УЄФА не бачить причин переносити поєдинок.

"Ми підтверджуємо, що матч пройде в запланований день і час", - публікує заяву УЄФА sport.ua.

Лондонський клуб наразі не коментує подій в Україні.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.