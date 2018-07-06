УЗ запускає потяг Суми - Одеса

"Укрзалізниця" запустила потяг сполученням Суми - Одеса.

"Із сьогоднішнього дня в продажу квитки на довгоочікуваний поїзд сполученням Суми - Одеса. Курсуватиме він з 9 червня! З'єднає обласний центр Суми з Вінницею і Одесою. І забезпечить перевезення пасажирів зі станцій Білопілля, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Бровари до узбережжя Чорного моря", - написав він у Facebook в.о. голови компанії Євген Кравцов.