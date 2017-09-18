В 2018 році планують закласти 31,5 млрд грн на охорону здоров'я

Із держбюджету на наступний рік пропонують виділити 31 млрд 536 млн 413 тис. грн на Міністерство охорони здоров'я.

Із загального фонду планують виділити 27 млрд 307 млн 529,1 тис. грн, із спеціального – 4 млрд 228 млн 883,9 тис. грн.

Про це йдеться у законопроекті № 7000.

Йдеться про такі витрати:

на апарат міністерства - 17 млрд 931 млн 941,4 тис. грн;

дослідження і науково-технічні розробки, підготовка медиків та підтримка розвитку наукової інфраструктури - 147 млн 349,8 тис. грн;

проведення епідеміологічного нагляду або спостереження, а також боротьба з епідеміями - 1 млрд 670 млн 992,5 тис. грн;

спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, яку надають у загальнодержавних медустановах, - 937 млн 185,3 тис. грн;

діагностика і лікування захворювань експериментальними методами - 1 млрд 234 млн 723,5 тис. грн;

санаторне лікування хворих на туберкульоз, а також дітей і підлітків із соматичними захворюваннями - 431 млн 586,9 тис. грн;

виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії;

лікування за кордоном - 389 млн 948,9 тис. грн;

пілотний проект щодо зміни механізму фінансування трансплантації органів - 112 млн 15,3 тис. грн;

будівництво "Охматдиту" - 929 млн 619,9 тис. грн;

розширення інституту раку - 168 млн 646 тис. грн.

Крім того, Держслужбі з лікарських засобів та контролю за наркотиками пропонують надати 109 млн 670,7 тис. грн, а на Національну службу з охорони здоров'я - 13 млрд 494 млн 800,9 тис. грн.

Надання первинної медичної допомоги населенню планують профінансувати в обсязі 13 млрд 283 млн 800 тис. грн.

Нагадаємо, медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Зокрема, при створенні Національної служби здоров'я передбачено, що вона буде мати обмежені функції, у неї не буде доступу до бюджету.