БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИІз держбюджету на наступний рік пропонують виділити 31 млрд 536 млн 413 тис. грн на Міністерство охорони здоров'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В 2018 році планують закласти 31,5 млрд грн на охорону здоров'я
Понад 13 млрд грн виділять на надання першої медичної допомоги населенню
Фото: combat-sambo.by
Із загального фонду планують виділити 27 млрд 307 млн 529,1 тис. грн, із спеціального – 4 млрд 228 млн 883,9 тис. грн.
Про це йдеться у законопроекті № 7000.
Йдеться про такі витрати:
- на апарат міністерства - 17 млрд 931 млн 941,4 тис. грн;
- дослідження і науково-технічні розробки, підготовка медиків та підтримка розвитку наукової інфраструктури - 147 млн 349,8 тис. грн;
- проведення епідеміологічного нагляду або спостереження, а також боротьба з епідеміями - 1 млрд 670 млн 992,5 тис. грн;
- спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, яку надають у загальнодержавних медустановах, - 937 млн 185,3 тис. грн;
- діагностика і лікування захворювань експериментальними методами - 1 млрд 234 млн 723,5 тис. грн;
- санаторне лікування хворих на туберкульоз, а також дітей і підлітків із соматичними захворюваннями - 431 млн 586,9 тис. грн;
- виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії;
- лікування за кордоном - 389 млн 948,9 тис. грн;
- пілотний проект щодо зміни механізму фінансування трансплантації органів - 112 млн 15,3 тис. грн;
- будівництво "Охматдиту" - 929 млн 619,9 тис. грн;
- розширення інституту раку - 168 млн 646 тис. грн.
Крім того, Держслужбі з лікарських засобів та контролю за наркотиками пропонують надати 109 млн 670,7 тис. грн, а на Національну службу з охорони здоров'я - 13 млрд 494 млн 800,9 тис. грн.
Надання первинної медичної допомоги населенню планують профінансувати в обсязі 13 млрд 283 млн 800 тис. грн.
Нагадаємо, медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Зокрема, при створенні Національної служби здоров'я передбачено, що вона буде мати обмежені функції, у неї не буде доступу до бюджету.
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