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В Адміністрації Президента заперечили таємні зустрічі Порошенка з Путіним

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив заяву про контакти глав української та російської держав
В Адміністрації Президента України заперечили інформацію про таємні зустрічі Петра Порошенка з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
В Адміністрації Президента заперечили таємні зустрічі Порошенка з Путіним Фото: gettyimages.com

"Жодних двосторонніх зустрічей президент України з президентом Росії з моменту укладення Мінських домовленостей не проводив", – повідомили у прес-службі президента агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про контакти глав української та російської держав.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента документи, які оприлюднила грузинська телекомпанія "Руставі-2", стверджуючи, що їх написав Петро Порошенко, назвали "низькопробною підробкою і фейком, виготовленим і вкинутим телекомпанії "Руставі-2" спецслужбою Росії".

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