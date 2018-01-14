В АП назвали фейковим "звернення" Порошенка до ФСБ Росії

У "листах" Порошенко нібито обіцяє не діяти проти інтересів Росії"

В Адміністрації Президента "документи", які вчора оприлюднила грузинська телекомпанія "Руставі-2", стверджуючи, що їх написав Петро Порошенко, назвали "низькопробною підробкою і фейком, виготовленим і вкинутим телекомпанії "Руставі-2" спецслужбою Росії".

"Прес-служба Адміністрації Президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, яка має очевидний замовний з боку держави-агресора характер. А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема "Українська правда" і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення", - йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, що 13 січня грузинський телеканал "Руставі-2" опублікував матеріали, які називає "зверненням" Петра Порошенка до ФСБ Росії, датованим лютим 2007 року. У них Порошенко нібито обіцяє не діяти "проти інтересів Росії".

3 лютого 2007 року на той час народного депутата Порошенка не пустили на територію РФ. Російське МЗС заявило тоді, що заборона на в'їзд - відповідь на "недружню акцію української сторони".

У матеріалах, які "Руставі-2" називає "зверненням до ФСБ", йдеться, що заборона в'їзду - необґрунтована, оскільки підписант "не має стосунку до антиросійської кампанії Ющенка, діє в інтересах Росії, займається залученням великих інвестицій, створює робочі місця для росіян. Є одним із засновників Партії регіонів.

У "зверненні до ФСБ" йдеться: "Я, громадянин України Порошенко Петро Олексійович 26.09.1965 р., у період перебування на території Російської Федерації зобов'язуюсь неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участі у діяльності, спрямованій проти інтересів РФ".

У матеріалах також зазначається, що підписант регулярно відвідує Санкт-Петербург, де проживають "батьки дружини мого сина Олексія". Однак, син Порошенка, Олексій, одружився на росіянці Юлії Аліхановій лише в 2013 році, що також підтверджує неправдивість "документів".

Грузинський телеканал "Руставі-2" - один з найпопулярніших грузинських ЗМІ, новина про "лист" до ФСБ - головна на сайті каналу.