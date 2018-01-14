Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В АП назвали фейковим "звернення" Порошенка до ФСБ Росії

У "листах" Порошенко нібито обіцяє не діяти проти інтересів Росії"
В Адміністрації Президента "документи", які вчора оприлюднила грузинська телекомпанія "Руставі-2", стверджуючи, що їх написав Петро Порошенко, назвали "низькопробною підробкою і фейком, виготовленим і вкинутим телекомпанії "Руставі-2" спецслужбою Росії".
В АП назвали фейковим "звернення" Порошенка до ФСБ Росії Фото: gettyimages.com

"Прес-служба Адміністрації Президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, яка має очевидний замовний з боку держави-агресора характер. А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема "Українська правда" і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення", - йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, що 13 січня грузинський телеканал "Руставі-2" опублікував матеріали, які називає "зверненням" Петра Порошенка до ФСБ Росії, датованим лютим 2007 року. У них Порошенко нібито обіцяє не діяти "проти інтересів Росії".

3 лютого 2007 року на той час народного депутата Порошенка не пустили на територію РФ. Російське МЗС заявило тоді, що заборона на в'їзд - відповідь на "недружню акцію української сторони".

У матеріалах, які "Руставі-2" називає "зверненням до ФСБ", йдеться, що заборона в'їзду - необґрунтована, оскільки підписант "не має стосунку до антиросійської кампанії Ющенка, діє в інтересах Росії, займається залученням великих інвестицій, створює робочі місця для росіян. Є одним із засновників Партії регіонів.

У "зверненні до ФСБ" йдеться: "Я, громадянин України Порошенко Петро Олексійович 26.09.1965 р., у період перебування на території Російської Федерації зобов'язуюсь неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участі у діяльності, спрямованій проти інтересів РФ".

У матеріалах також зазначається, що підписант регулярно відвідує Санкт-Петербург, де проживають "батьки дружини мого сина Олексія". Однак, син Порошенка, Олексій, одружився на росіянці Юлії Аліхановій лише в 2013 році, що також підтверджує неправдивість "документів".

Грузинський телеканал "Руставі-2" - один з найпопулярніших грузинських ЗМІ, новина про "лист" до ФСБ - головна на сайті каналу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2018 16:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.