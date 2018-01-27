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В аеропорту Австралії вперше у світі дозволять розраховуватися криптовалютою

Аеропорт прийматиме Bitcoin, Dash, Ethereum та інші криптовалюти
Аеропорт Брісбена в Австралії повідомив про запровадження систем оплати за допомогою криптовалюти.
В аеропорту Австралії вперше у світі дозволять розраховуватися криптовалютою Фото: bne.com.au

Аеропорт прийматиме Bitcoin, Dash, Ethereum та інші криптовалюти, йдеться в повідомленні на сайті установи.

Спочатку з'явиться можливість розрахуватись криптовалютою у декількох магазинах аеропорту, згодом – у всіх закладах усіх терміналів.

Технічне забезпечення процесів візьме на себе компанія TravelbyBit.

"Щоразу, коли ви подорожуєте, вам доводиться мати справу з декількома видами валют, і ви ніколи не знаєте, як вам доведеться розрахуватись... Ми раді стати першим аеропортом з цифровою валютою", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час економічного форуму в Давосі було представлено світову блокчейн карту з чотирнадцятьма країнами-лідерами впровадження технології, в який увійшла й Україна.

Opendatabot провів дослідження і виявив 57 українських чиновника, які задекларували свої біткоіни за останні два роки.

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27 01 2018 22:20
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