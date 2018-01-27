В аеропорту Австралії вперше у світі дозволять розраховуватися криптовалютою
Аеропорт прийматиме Bitcoin, Dash, Ethereum та інші криптовалюти, йдеться в повідомленні на сайті установи.
Спочатку з'явиться можливість розрахуватись криптовалютою у декількох магазинах аеропорту, згодом – у всіх закладах усіх терміналів.
Технічне забезпечення процесів візьме на себе компанія TravelbyBit.
"Щоразу, коли ви подорожуєте, вам доводиться мати справу з декількома видами валют, і ви ніколи не знаєте, як вам доведеться розрахуватись... Ми раді стати першим аеропортом з цифровою валютою", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час економічного форуму в Давосі було представлено світову блокчейн карту з чотирнадцятьма країнами-лідерами впровадження технології, в який увійшла й Україна.
Opendatabot провів дослідження і виявив 57 українських чиновника, які задекларували свої біткоіни за останні два роки.
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