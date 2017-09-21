В аеропорту Борисполя прикордонники упіймали росіянку, в якої знайшли наркотики

На контрольно-пропускному пункті київського аеропорту Бориспіль українські прикордонники затримали громадянку Росії, яка провозили наркотики.

Росіянка прибула до Києва рейсом Мінськ - Київ і не надала документів, що дозволяють перетинати кордон. За словами прикордонників, жінка перебувала в стані наркотичного сп'яніння, а в результаті перевірки службовий собака виявив у неї в сумочці наркотики.

"У ній прикордонники знайшли два згортки в фользі з речовиною білого кольору", - повідомили в Держприкордонслужбі України.

За інформацією українських прикордонників, росіянка заявила їм, що прибула в Україну для роботи у фірмі з продажу квитків. Документів, що засвідчують особу, вона при собі не мала, однак вказала, що 1980 року народження.

Нагадаємо, 6 вересня у Краснопільському районі прикордонники Сумського загону затримали порушника державного кордону з пакетом коноплі, який прямував до Росії.