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В аеропорту Борисполя прикордонники упіймали росіянку, в якої знайшли наркотики

За словами прикордонників, жінка перебувала в стані наркотичного сп'яніння
На контрольно-пропускному пункті київського аеропорту Бориспіль українські прикордонники затримали громадянку Росії, яка провозили наркотики.
В аеропорту Борисполя прикордонники упіймали росіянку, в якої знайшли наркотики Фото: прес-служба мінтрансу

Росіянка прибула до Києва рейсом Мінськ - Київ і не надала документів, що дозволяють перетинати кордон. За словами прикордонників, жінка перебувала в стані наркотичного сп'яніння, а в результаті перевірки службовий собака виявив у неї в сумочці наркотики.

"У ній прикордонники знайшли два згортки в фользі з речовиною білого кольору", - повідомили в Держприкордонслужбі України.

За інформацією українських прикордонників, росіянка заявила їм, що прибула в Україну для роботи у фірмі з продажу квитків. Документів, що засвідчують особу, вона при собі не мала, однак вказала, що 1980 року народження.

Нагадаємо, 6 вересня у Краснопільському районі прикордонники Сумського загону затримали порушника державного кордону з пакетом коноплі, який прямував до Росії.

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21 09 2017 13:16
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