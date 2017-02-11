В Афганістані 15 осіб стали жертвами вибуху цистерни з паливом

В Афганістані на північний захід від Кабула підірвали цистерни з паливом, у результаті чого загинули не менше 15 людей, ще 27 постраждали.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався у Чарикарі на північний захід від Кабула.

За даними чиновників, закладена бомба підірвала дві цистерни з паливом, у результаті чого був знищений автобус з пасажирами, що стояв поряд.

За словами прес-секретаря місцевого губернатора Вахеда Шахкара, на даний момент відомо про 15 загиблих і 27 постраждалих.

Наразі жодна з терористичних організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, потужний вибух пролунав у зеленій зоні дипломатичного кварталу Кабула (Афганістан) у другій половині дня у вівторок.

Точна кількість жертв достеменно не відома. Представники ЗМІ, які прибули на місце теракту, повідомляли про різну кількість загиблих – від трьох до тринадцяти.

Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики угруповання "Ісламська держава".