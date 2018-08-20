В Афганістані таліби захопили пасажирів трьох автобусів, – ЗМІ

Жодних вимог викрадачі поки не висували

На півночі Афганістану бойовики угрупування "Талібан" захопили пасажирів трьох автобусів.

Інцидент стався у неділю, 19 серпня, в районі Хан-Абад провінції Кундуз, повідомляє телеканал Tolo News.

За інформацією телеканалу, на момент інциденту в автобусах перебувало близько 170 осіб. За попередніми даними, пасажирів відвезли в село Нікпе.

Жодних вимог викрадачі поки не висували. Офіційно про кількість захоплених не повідомлялося.

Нагадаємо, що в Афганістані таліби угруповання "Талібан" напали на військовий контрольно-пропускний пункт.