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В Афганістані таліби захопили пасажирів трьох автобусів, – ЗМІ

Жодних вимог викрадачі поки не висували
На півночі Афганістану бойовики угрупування "Талібан" захопили пасажирів трьох автобусів.
В Афганістані таліби захопили пасажирів трьох автобусів, – ЗМІ Фото: reuters.com

Інцидент стався у неділю, 19 серпня, в районі Хан-Абад провінції Кундуз, повідомляє телеканал Tolo News.

За інформацією телеканалу, на момент інциденту в автобусах перебувало близько 170 осіб. За попередніми даними, пасажирів відвезли в село Нікпе.

Жодних вимог викрадачі поки не висували. Офіційно про кількість захоплених не повідомлялося.

Нагадаємо, що в Афганістані таліби угруповання "Талібан" напали на військовий контрольно-пропускний пункт.

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20 08 2018 10:17
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