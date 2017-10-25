В Афганістані внаслідок атак талібів загинули 11 солдатів

Після атаки розпочалася інтенсивна чотиригодинна перестрілка, під час якої бойовики використовували артилерію

Бойовики радикального ісламістського угруповання "Талібан" напали на дві військові бази в західному Афганістані, внаслідок чого загинуло 11 солдатів.

"Під час однієї з атак у провінції Фарха бойовики штурмували військовий пост безпеки, в результаті чого загинуло дев'ять військових та ще четверо отримали поранення", - повідомляє AP з посиланням на афганських чиновників

За словами прес-секретаря губернатора провінції Мохаммада Насер Мехрі, напад відбувся у вівторок увечері в районі Пушт Роуд.

Він також додав, що після атаки розпочалася інтенсивна чотиригодинна перестрілка, під час якої бойовики використовували артилерію. Афганські сили у свою чергу задіяли бойові літаки. Внаслідок сутичок було вбито 17 талібів.

Друга атака сталася у сусідній провінції Герат, також у вівторок увечері. Ціллю бойовиків став військовий пост в районі Кушкі Кухна, в результаті чого загинуло двоє солдатів та ще п'ятеро дістали поранення.

Речник афганських військ у Гераті Наджибулла Наджібі повідомив, що ця атака тривала кілька годин, і армії в кінцевому рахунку вдалося відтіснити талібів. Він також додав, що "Талібан" зазнав "важких втрат", однак точних цифр не представив.

Саме угруповання атаки наразі не прокоментувало.

Нагадаємо, 20 жовтня щонайменше 72 людини, включаючи дітей, загинули в результаті двох терактів у шиїтських мечетях в Афганістані.