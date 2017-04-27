В американському університеті вчитимуть мови з "Гри престолів"

Повна назва курсу, який будуть читати в університеті, звучить так: "Лінгвістика "Ігри престолів" і мистецтво винаходів мов"

Каліфорнійський університет в Берклі запропонував пройти шеститижневий курс штучних мов, що використовуються в телесеріалі "Гра престолів" - дотракійської і валірійської

Дія серіалу, знятого за мотивами серії фантастичних романів Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я", відбувається в уявному світі, схожому на Середньовіччя.

Про це повідомляє ВВС.

У книжковій сазі згадувалися обидві мови, проте Мартін не наводив прикладів їх лексики та фонетики. Для серіалу мови розробив лінгвіст Девід Петерсон, випускник Берклі.

Повна назва курсу, який будуть читати в університеті, звучить так: "Лінгвістика "Ігри престолів" і мистецтво винаходів мов".

Відповідно до публікації в університетській газеті Berkeley News, студенти під час курсу зосередяться на філології та деталях створення мов, а не на світі фантазійного Вестероса.

Програма Пітерсона стане першим курсом по дотракійскій мові, який будуть читати студентам.

Проте, ще з жовтня 2014 року його можна було вивчати за підручником і онлайн-курсом, який випустило видавництво Living Language спільно з HBO.

Раніше стало відомо, що прем'єра сьомого сезону телесеріалу відбудеться 16 липня 2017 року.

Новий сезон "Ігри престолів" буде коротшим попередніх - в ньому буде сім серій.