В американському університеті вчитимуть мови з "Гри престолів"
Дія серіалу, знятого за мотивами серії фантастичних романів Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я", відбувається в уявному світі, схожому на Середньовіччя.
Про це повідомляє ВВС.
У книжковій сазі згадувалися обидві мови, проте Мартін не наводив прикладів їх лексики та фонетики. Для серіалу мови розробив лінгвіст Девід Петерсон, випускник Берклі.
Повна назва курсу, який будуть читати в університеті, звучить так: "Лінгвістика "Ігри престолів" і мистецтво винаходів мов".
Відповідно до публікації в університетській газеті Berkeley News, студенти під час курсу зосередяться на філології та деталях створення мов, а не на світі фантазійного Вестероса.
Програма Пітерсона стане першим курсом по дотракійскій мові, який будуть читати студентам.
Проте, ще з жовтня 2014 року його можна було вивчати за підручником і онлайн-курсом, який випустило видавництво Living Language спільно з HBO.
Раніше стало відомо, що прем'єра сьомого сезону телесеріалу відбудеться 16 липня 2017 року.
Новий сезон "Ігри престолів" буде коротшим попередніх - в ньому буде сім серій.
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