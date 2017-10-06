В авіакомпанії KLM стартував продаж квитків в Європу з нагоди скасування віз

Згідно з даними авіакомпанії, квитки з Києва в Малагу (Іспанія) можна буде придбати за ціною від $155 в обидва боки

Авіакомпанія KLM запустила розпродаж квитків на рейси з Києва в міста Європи за ціною від $ 155 в обидва боки на честь введення безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Про це повідомляє Avianews.

Згідно з даними авіакомпанії, квитки з Києва в Малагу (Іспанія) можна буде придбати за ціною від $155 в обидва боки.

В Тулузу і Ліон (Франція) - від $167, в Осло (Норвегія) - від $178, в Лісабон (Португалія), Валенсію (Іспанія), Аліканте (Іспанія), Дюссельдорф, Гамбург (Німеччина), Гетеборг (Швеція), Копенгаген (Данія) - від $ 189, в Марсель (Франція) і Болонью (Італія) - від $200, в Більбао (Іспанія) - від $211.

Ціна квитка включає всі обов'язкові збори і перевезення 12 кг ручної поклажі.

Перевезення багажу оплачується окремо. Повернути або змінити дату вильоту, згідно з правилами, буде неможливо.

Акція триватиме до 16 червня. Спеціальні ціни поширюються на рейси з вильотом в період з 1 жовтня 2017 року по 31 березня 2018 року.

Кількість місць обмежена.

Нагадаємо, один з найбільших лоукостерів Європи Ryanair скасував обов'язкову візову перевірку для українців, які подорожуватимуть в межах Шенгенської зони.