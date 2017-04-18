В Австралії заявили, що ракети КНДР загрожують державі

У МЗС Австралії сподіваються на Дональда Трампа

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що програма зі створення ядерної зброї Північної Кореї становить серйозну загрозу для Австралії.

Вона зазначила, що дії КНДР значно посилили загрозу, яку держава становить для регіону та всього світу, повідомляє ABC.

Вона висловила сподівання, що адміністрація президента США Дональда Трампа знайде нові шляхи, щоб відповісти на виклики Північної Кореї.

За словами міністра, КНДР потенційно може завдати удару по Австралії, якщо її ракетна програма була продовжувати розвиватися.

"Північна Корея знаходиться на шляху до досягнення можливості створення ядерної зброї, і ми вважаємо, що Кім Чен Ин має чітке прагнення до розробки міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд аж до території США", - наголосила Бішоп.

Раніше Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Нагадаємо, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.