В Білорусі заарештували українця, який продавав фрукти в Росію
За даними комітету, фінансова міліція припинила поставку санкційної продукції в Росію.
Відзначається, що група українців і росіян на протязі двох років займалася контрабандою.
"У 2017-2018 роках вони закуповували в Польщі і Україні плодоовочеву продукцію, ввозили її на територію Білорусі для подальшої реалізації в Росії. Аби надати видимості легальності своєї діяльності, вони використовували бухгалтерські документи чотирьох підконтрольних лжепідприємницьких структур і кількох індивідуальних підприємців", - повідомляє прес-служба комітету державного контролю Білорусі.
На початку листопада 2018 року оперативники фінансової міліції затримали дві фури з яблуками і томатами (вилучено понад 40 тонн).
Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 233 Кримінального кодексу Білорусі (незаконна підприємницька діяльність).
Білоруський окмітет держбезпеки повідомляє також, що 32-річного громадянина України, який керував нелегальним бізнесом, затримали і помістили під варту.
"Проводяться слідчі дії. В ході обшуків вилучено первинні облікові документи, печатки та штампи, а також носії інформації, що свідчать про здійснення незаконної діяльності", – йдеться також в повідомленні.
Нагадаємо, що Клімкін заявляв, що українським громадянам потенційно небезпечно відвідувати Білорусь.
Згодом, глава МЗС підкреслив, що не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь, але, за його словами, багатьом ветеранам АТО, журналістам і громадським активістам "варто дуже ретельно зважувати усі ризики".
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