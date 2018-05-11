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В Білорусі заарештували українця, який продавав фрукти в Росію

32-річного громадянина України, який керував нелегальним бізнесом, затримали і помістили під варту
У Білорусі заявляють про затримання групи контрабандистів, на чолі з 32-річним українцем.
В Білорусі заарештували українця, який продавав фрукти в Росію Фото: fsvps.ru

За даними комітету, фінансова міліція припинила поставку санкційної продукції в Росію.

Відзначається, що група українців і росіян на протязі двох років займалася контрабандою.

"У 2017-2018 роках вони закуповували в Польщі і Україні плодоовочеву продукцію, ввозили її на територію Білорусі для подальшої реалізації в Росії. Аби надати видимості легальності своєї діяльності, вони використовували бухгалтерські документи чотирьох підконтрольних лжепідприємницьких структур і кількох індивідуальних підприємців", - повідомляє прес-служба комітету державного контролю Білорусі.

На початку листопада 2018 року оперативники фінансової міліції затримали дві фури з яблуками і томатами (вилучено понад 40 тонн).

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 233 Кримінального кодексу Білорусі (незаконна підприємницька діяльність).

Білоруський окмітет держбезпеки повідомляє також, що 32-річного громадянина України, який керував нелегальним бізнесом, затримали і помістили під варту.

"Проводяться слідчі дії. В ході обшуків вилучено первинні облікові документи, печатки та штампи, а також носії інформації, що свідчать про здійснення незаконної діяльності", – йдеться також в повідомленні.

Нагадаємо, що Клімкін заявляв, що українським громадянам потенційно небезпечно відвідувати Білорусь.

Згодом, глава МЗС підкреслив, що не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь, але, за його словами, багатьом ветеранам АТО, журналістам і громадським активістам "варто дуже ретельно зважувати усі ризики".

 

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05 11 2018 13:55
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