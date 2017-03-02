В "ДНР" поспіхом збирають журналістів для "висвітлення подій під Авдіївкою", - ІС
До складу груп увійшли місцеві проросійські і російські журналісти.
"За вказівкою з Москви, в ці групи в обов'язковому порядку повинні включатися також представники іноземних ЗМІ", - написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Сьогодні в "ДНР" очікують на прибуття спеціальної групи з Москви на чолі з представниками адміністрації президента Російської Федерації. Її метою є координація інформаційної кампанії із "висвітлення ситуації" вздовж лінії фронту і дискредитації ЗСУ.
Нагадаємо, цього тижня ситуація під Авдіївкою значно загострилась. Бойовики без перестанку порушували режим тиші. Жителі міста залишились без світла та частково без води. Українська сторона понесла великих втрат. Лише протягом минулої доби бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.
Вчора ввесері проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці.
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