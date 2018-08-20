В е-деклараціях Луценка за 2015-2017 роки знайшли порушення, - ЗМІ

Луценко не вказав права власності на товарні знаки "Народна самооборона" і "Переможемо Народна Самооборона"

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило низку порушень в електронних деклараціях генерального прокурора Юрія Луценка за 2015-2017 роки.

Про це сказано в рішеннях про результати повних перевірок декларацій генпрокурора, текст яких мають "Українські Новини".

Зокрема в деклараціях за 2015 і 2016 роки Луценко не вказав права власності на товарні знаки "Народна самооборона" і "Переможемо Народна Самооборона". У деклараціях за 2016 і 2017 роки генпрокурор не вказав право власності на торговий знак "Бел Фам" у його дружини Ірини.

Також Луценко не вказав 16,9 тис. гривень доходу дружини як гарантійну заміну від "Автомобільного дому Україна - Мерседес Бенц".

Згідно з поясненнями генпрокура, він не вважає доходом вартість товару, на яку замінили запасні частини і матеріали в автомобілі, оскільки грошова компенсація не здійснювалася.

Крім того, в деклараціях неправильно вказана площа нерухомості подружжя: земельної ділянки в Рівненській області (775 замість 776 кв. м) і салону краси в Києві (92,2 замість 90,1 кв. м).

Виявлені порушення не дають підстав для притягнення Луценка до кримінальної та адміністративної відповідальності. Тепер він повинен буде подати виправлені декларації.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко за 2017 рік отримав 1 мільйон 302,1 тисяч гривень доходів у вигляді заробітної плати.