Генпрокурор Луценко отримав минулого року понад мільйон гривень зарплати

Також він задекларував два подарунки в негрошовій формі загальною вартістю 289,3 тисяч гривень

Генеральний прокурор України Юрій Луценко за 2017 рік отримав 1 мільйон 302,1 тисяч гривень доходів у вигляді заробітної плати.

Про це свідчать дані його декларації.

Крім основного доходу у вигляді зарплати, Луценко задекларував два подарунки в негрошовій формі загальною вартістю 289,3 тис. грн.

Згідно з декларацією, зараз на банківських рахунках, що належать генпрокурору, зберігається 1 млн 331,8 тис. грн, €2,9 тис. і $11,4 тис.

Ще 10 тис. грн він зберігає готівкою.

Юрій Луценко також зазначив, що особистого автотранспорту в нього немає, він користується службовим автомобілем Toyota Camry 2013 року випуску.

Дружина генпрокурора, представниця президента у парламенті Ірина Луценко задекларувала 240,5 тис. грн заробітної плати та 252,8 тис. грн компенсації на ведення депутатської діяльності.

На її банківських рахунках – $2 тис., понад 2,1 млн грн і €1,25 тис.

Готівкою Ірина Луценко зберігає 50 тис. грн, €60 тис. і $260 тис.

У 2017 році Ірина Луценко купила автомобіль Mercedes-Benz 2017 року за 2,4 млн грн. При цьому вона продала Mercedes-Benz GL 500 2014 року за 1,9 млн грн.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Президент Петро Порошенко також відзвітував про доходи, витрати і благодійність за 2017 рік.

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого упродовж 2017 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.