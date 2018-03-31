Парубій у 2017 році отримав подарунки на 444 тис грн
Згідно з електронною декларацією за 2017 рік, 289 тис. грн становить зарплата Парубія у Верховній Раді, майже 48 тис. грн - у його дружини у Львівському національному університеті ім. І. Франка, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У декларації вказані подарунки у негрошовій формі від родичів на суму близько 444 тис. грн.
До грудня 2017 року спікер парламенту став власником квартири площею 92,1 кв. м у Львові, вартість якої становить близько 740 тис. грн.
"У моїй декларації зазначено, що 15 грудня 2017 року я придбав право власності на квартиру у Львові площею 92,1 кв. м. Щоб було зрозуміло: це не новопридбана квартира, а та, в якій вже багато років живу разом з родиною", - написав Парубій у Facebook.
Спікер пояснив, що після одруження весь час проживав зі сім'єю і батьком в квартирі у Львові, де горище переобладнав на окрему мансарду. За його словами, фактично батьківська квартира і переобладнане горище були окремими приміщеннями, але в документах значилися як один об'єкт нерухомості, і все це приміщення було оформлено на батька і брата.
Парубій зазначив, що минулого року вирішив упорядкувати майнові справи.
"Тому разом із сім'єю вирішили оформити кожну квартиру, як окрему, і відповідно я переоформив своє право власності на квартиру. Це відбулося шляхом дарування від моїх близьких родичів, що зазначено в моїй декларації", - пояснив він.
Як і раніше Парубій задекларував своє право користуватися квартирою площею 42 кв. м у Львові, а також право власності подружжя на квартиру (22 кв. м) в цьому ж місті, житловий будинок (32 кв. м) і земельну ділянку в Уричі Сколівського району Львівської області. У подружжя, як і в попередніх деклараціях, є два автомобілі.
Згідно з декларацією, готівкою спікер тримає 340 тис. грн та майже 31 тис. доларів.
Нагадаємо, що загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 грн. Доходи ж прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління