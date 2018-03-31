Парубій у 2017 році отримав подарунки на 444 тис грн

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.

Згідно з електронною декларацією за 2017 рік, 289 тис. грн становить зарплата Парубія у Верховній Раді, майже 48 тис. грн - у його дружини у Львівському національному університеті ім. І. Франка, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У декларації вказані подарунки у негрошовій формі від родичів на суму близько 444 тис. грн.

До грудня 2017 року спікер парламенту став власником квартири площею 92,1 кв. м у Львові, вартість якої становить близько 740 тис. грн.

"У моїй декларації зазначено, що 15 грудня 2017 року я придбав право власності на квартиру у Львові площею 92,1 кв. м. Щоб було зрозуміло: це не новопридбана квартира, а та, в якій вже багато років живу разом з родиною", - написав Парубій у Facebook.

Спікер пояснив, що після одруження весь час проживав зі сім'єю і батьком в квартирі у Львові, де горище переобладнав на окрему мансарду. За його словами, фактично батьківська квартира і переобладнане горище були окремими приміщеннями, але в документах значилися як один об'єкт нерухомості, і все це приміщення було оформлено на батька і брата.

Парубій зазначив, що минулого року вирішив упорядкувати майнові справи.

"Тому разом із сім'єю вирішили оформити кожну квартиру, як окрему, і відповідно я переоформив своє право власності на квартиру. Це відбулося шляхом дарування від моїх близьких родичів, що зазначено в моїй декларації", - пояснив він.

Як і раніше Парубій задекларував своє право користуватися квартирою площею 42 кв. м у Львові, а також право власності подружжя на квартиру (22 кв. м) в цьому ж місті, житловий будинок (32 кв. м) і земельну ділянку в Уричі Сколівського району Львівської області. У подружжя, як і в попередніх деклараціях, є два автомобілі.

Згідно з декларацією, готівкою спікер тримає 340 тис. грн та майже 31 тис. доларів.