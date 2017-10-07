В Google Earth відтепер можна стежити за дикими тваринами онлайн, - ВІДЕО
Першою локацією зі встановленими камерами став Національний парк Катмай на Алясці, де бурі ведмеді виходять зі сплячки і ловлять рибу у річці Брукс, повідомляє Mirror.
Уздовж річки встановили 5 камер в надії "зловити" ведмедів в їхньому природному середовищі існування.
Одна з камер знаходиться біля водоспаду, дві - безпосередньо серед парку, четверта - під водою, "де ви можете спостерігати за подіями з точки зору риби", і остання камера - на вершині гори.
Проект зроблений спільно з мультимедійною компанією Explore.org, яка займається питаннями дикої природи.
Нагадаємо, що туристів до замку Дракули в Румунії не пускають ведмеді. Румунська влада закрила вхід до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток країни - замку Поєнарі.
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