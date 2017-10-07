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В Google Earth відтепер можна стежити за дикими тваринами онлайн, - ВІДЕО

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Служба Google Earth запустила прямі трансляції, що дозволяє користувачам дивитися в реальному часі на дику природу по всьому світу.
В Google Earth відтепер можна стежити за дикими тваринами онлайн, - ВІДЕО Фото: Robert Pfaffenbauer

Першою локацією зі встановленими камерами став Національний парк Катмай на Алясці, де бурі ведмеді виходять зі сплячки і ловлять рибу у річці Брукс, повідомляє Mirror.

Уздовж річки встановили 5 камер в надії "зловити" ведмедів в їхньому природному середовищі існування.

Одна з камер знаходиться біля водоспаду, дві - безпосередньо серед парку, четверта - під водою, "де ви можете спостерігати за подіями з точки зору риби", і остання камера - на вершині гори.

Проект зроблений спільно з мультимедійною компанією Explore.org, яка займається питаннями дикої природи.

Нагадаємо, що туристів до замку Дракули в Румунії не пускають ведмеді. Румунська влада закрила вхід до однієї з найпопулярніших визначних пам'яток країни - замку Поєнарі.

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10 07 2017 16:06
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