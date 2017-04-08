CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійські рятувальники знайшли тіла двох альпіністів у районі долини Валь Розандра, поблизу Трієста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В горах Італії двоє туристів померли через спеку
Альпійська рятувальна служба розпочала пошуки після того, як дружина одного з чоловіків підняла тривогу
Фото: AFP
Пізно ввечері 3 серпня італійські рятувальники знайшли тіла двох альпіністів, які висіли на скелі.
Рятувальники вважають, що люди померли через те, що перебували багато годин на сильній жарі, коли втратили опору. Про це повідомляє Ansa.
Повідомляється, що альпійська рятувальна служба розпочала пошуки після того, як дружина одного з чоловіків підняла тривогу.
Як повідомляв iPress.ua, у Львові через спеку на вулиці помер чоловік.
Раніше у Луцьку в громадському транспорті від спеки померла 60-річна жінка. Пасажири розповіли, що в тролейбусі №15 жінка раптово впала на підлогу. Врятувати її не вдалося.
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04 08 2017 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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