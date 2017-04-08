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Друга смерть від спеки: у Львові на вулиці помер чоловік

Це вже другий смертельний випадок, причиною якого стала спека в Україні
У Львові через спеку на вулиці помер чоловік.
Друга смерть від спеки: у Львові на вулиці помер чоловік Фото: pixabay.com

"У Львові на вулиці помер 60-річний чоловік. За словами лікарів, він мав проблеми з серцем і спека їх могла загострити", - повідомляє ТСН.

Нагадаємо, це вже другий смертельний випадок, причиною якого стала спека в Україні.

Раніше у Луцьку в громадському транспорті від спеки померла 60-річна жінка. Пасажири розповіли, що в тролейбусі №15 жінка раптово впала на підлогу. Врятувати її не вдалося.

Раніше, у Луцьку на зупинці громадського транспорту від спеки померла людина.

Нагадаємо, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що у зв'язку зі спекотною погодою він вирішив змінити робочий графік для службовців області, скоротивши робочий час на годину.

 
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04 08 2017 10:31
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